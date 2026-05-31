Не только суета на кухне: 53 аптеки Высоцкой, миллиарды на счетах и роскошь по жизни

Сеть взбудоражила новость о том, что телеведущая Юлия Высоцкая только за 2025 год заработала более 160 млрд рублей. Life.ru разбирался, откуда у неё такие доходы, на что она их тратит и как поживает её знаменитая семья. 30 мая, 21:45

Фарма приносит миллиарды, а кино — убытки

Согласно базе СПАРК, бизнесы телеведущей Юлии Высоцкой принесли выручку 164 миллиарда рублей грязными и 6,7 миллиарда чистыми по итогам прошлого года. Знаменитости достанется примерно четверть.

Всего на Высоцкую зарегистрировано 67 предприятий, не считая ИП. Основа богатства Высоцкой — это вовсе не её кулинарные студии и не продюсерские центры её мужа, которые в сумме принесли лишь убытки почти минус 10 млн рублей.

Настоящим денежным конвейером для неё стали 53 фармацевтические компании, в которых она выкупила 25% долей прошлой весной. Речь об аптеках «Планета здоровья» и «Опека», расположенных в 21 регионе. Складывается ощущение, что Юлия Высоцкая владела огромным капиталом в наличности и на счетах. Эти деньги и были потрачены на инвестиции в фарму. Как бы то ни было, вложение уже начало окупаться.

Её старший партнёр по аптекарскому делу — известный в узких кругах Александр Броварец, основатель ГК «Планета здоровья», один из крупнейших фармдилеров страны и один из самых богатых людей Пермского края.

Александр Броварец. Фото © raas.ru

Телеведущая и фармдилер знакомы уже как минимум 20 лет. Броварец спродюсировал два фильма, которые снял муж Высоцкой, а она сама там играла главные роли. Это «Глянец» (2007 год) и «Рай» (2016 год). Броварец вообще интересуется кино, например, посещал 66-й Каннский фестиваль.

Доходы Высоцкой позволяют ей жить как королеве.

Четыре этажа русского шика

Как известно, звезда Юлии Высоцкой взошла, когда она вышла замуж за прославленного режиссёра Андрея Кончаловского, который старше её на 36 лет. Малоизвестный факт: по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП, его фамилия на самом деле Михалков, как и у его брата Никиты. Соответственно, и все дети Высоцкой носят фамилию Михалковых.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. Фото © ТАСС / Арина Антонова

Семья Высоцкой живет в элитарном посёлке Николина Гора на Рублёвке. Это стародачное место известно с двадцатых годов прошлого века. Там селились деятели искусства, например композитор Сергей Прокофьев, пианист Святослав Рихтер и отец Кончаловского, писатель Сергей Михалков.

Деревянный дом в стиле русского терема, который сейчас занимают Высоцкая с супругом, был воздвигнут в пятидесятые и модернизирован в нулевые. Четыре этажа, есть хозблок и гостевой корпус. Внутри полно антиквариата. Жемчужина интерьеров — кровать из карельской берёзы, созданная в конце XVIII века.

Судя по риэлторским сайтам, такой чудо-дом может стоить от полумиллиарда без мебели.

Скромная квартира в доме Высоцкого

Московское жильё Юлии Высоцкой может показаться очень скромным для неё. Это трёшка в кирпичной брежневке повышенной комфортности на Малой Грузинской улице, возле зоопарка и католического костёла. На самом деле дом непростой. По его адресу, например, жили бард Владимир Высоцкий и художник Виктор Чижиков (автор талисмана Олимпиады-80). Имеются парадная с консьержем и подземный паркинг. Цена актива — не менее 50 млн рублей.

Бизнес-центр у Рижского вокзала

Почти все московские фирмы Юлии Высоцкой расположены в бизнес-центре возле Рижского вокзала. Складывается впечатление, что это краснокирпичное трёхэтажное здание, построенное перед самым началом революции, находится в её собственности. Площадь — 800 квадратов. Также там снимают метры арендаторы. Такая недвижимость может быть оценена в несколько сотен миллионов рублей.

Также Высоцкая является совладельцем предприятия «Борки-29», на балансе которого был коттедж стоимостью 38 млн рублей, расположенный прямо на Рублёво-Успенском шоссе. Раньше внутри находилась мини-пивоварня.

Штат, криптографы и семейная почта Konchalovsky

Юлия Высоцкая держит большой штат персонала. У каждого её сотрудника даже есть корпоративная почта в домене konchalovsky.ru. Это личные помощники, PR-менеджеры, водители, юристы, уборщики и даже специалисты по криптографии. А ещё медсёстры и сиделки.

Муж Высоцкой уже немолод. Ему 88 лет, за ним наверняка нужен дополнительный уход.

Отдельная статья расходов — домашнее содержание дочери Марии, которая вот уже 13 лет пребывает в коме. Это ровно полжизни, сейчас ей 26. Бедняжка попала в такое состояние после страшной автоаварии, в которую угодили её родители на арендованном автомобиле во Франции. Мария сидела непристегнутой на заднем сидении. Юлия Высоцкая пробует всё, чтобы спасти дочь. Как минимум это стоит 200–300 тысяч в месяц, при условии покупки собственного аппарата ИВЛ и без учёта оплаты услуг врачей.

Высоцкая тщательно оберегает и себя, и своих близких от внимания журналистов. Так, ни у кого из членов семьи нет собственных номеров телефонов. Все оформлено на помощников.

Мало что известно о сыне Высоцкой, 22-летнем Петре. По её словам, в этом году он окончит престижный Московский архитектурный институт. Также на парня зарегистрирован ИП в сфере розничной торговли через Интернет.

Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая и их сын Пётр. Фото © ТАСС / EPA / ETTORE FERRARI

Ещё у Высоцкой приёмная дочь пяти лет.

Лондон продан, Тоскана осталась

Возможно, деньги на покупку долей в сети аптек у Юлии Высоцкой появились после продажи их с мужем особняка в Лондоне, на улице Баскервилей. Эта недвижимость выставлялась на продажу в 2016 году за 4,5 млн фунтов стерлингов. Цена оправданна: площадь дома 426 квадратов плюс собственный выход в парк Уандсворт Коммон.

Примерно в то же время семья продала и квартиру в Париже. Это ещё до миллиона евро.

А вот от своей тосканской виллы семья Высоцкой избавляться не спешит. Они туда ездят как на дачу. По данным прессы, у них во владении поместье XVIII века близ коммуны Фояно-делла-Кьяна в провинции Ареццо. Некогда оно принадлежало аристократическому роду Манчини. На огромной территории есть виноградники, погреба и ландшафтные сады. Когда Высоцкая и Кончаловский покупали эту недвижимость, она была полузаброшена. На ремонт и реставрацию были потрачены огромные деньги. Зато сейчас это современный особняк с бассейном на крыше.

Такое богатство оценивается риэлторами в сумму до 2 млн евро.

Высоцкая и Михалков могут путешествовать по Европе без ограничений. У обоих французское гражданство.

Авторы Пётр Егоров