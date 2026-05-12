Фарцовщик, сын полковника и хозяин конкурсов красоты: Как живёт и сколько зарабатывает Басков Оглавление Басков — король всех королев красоты 442 млн, корпоративы и радиостанция Почему отец Баскова не стал генералом Фарца, Абдулов и два месяца гречки Тельман Исмаилов: подарки на миллиард Личная жизнь Баскова: Волочкова, Нетребко и пиар-свадьбы На днях «золотой голос» Николай Басков стал владельцем девяти товарных знаков известных конкурсов красоты — от «Красы России» до «Мисс Москва». Как живёт народный артист России и Чечни, бывший народный артист Украины и мастер искусств Молдовы — в статье Life.ru. 11 мая, 21:45 Папа бросил генеральские погоны ради сына: как полковник Басков сделал звезду из Коли. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Gemini Nano Banana, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

9 мая 2026 года Николай Басков принял участие в шествии «Бессмертного полка» в киргизском Караколе, где нёс портрет своего родственника-ветерана. На груди певца виднелась георгиевская ленточка. Николай Басков давно и тесно связан со Средней Азией. В карагандинском Майкудуке живёт его двоюродная тётя Светлана Келлер.

Басков — король всех королев красоты

По данным Life.ru, 16 апреля 2026 года Басков стал обладателем прав сразу на несколько известных конкурсов красоты. Среди них «Мисс Москва», «Московская красавица», «Юная краса России», «Мисс Москва-река», «Краса Москвы» и «Краса России». Ранее эти бренды принадлежали экс-совладелице «Национальной ассамблеи организаторов развлечений» Татьяне Андреевой. До этого Баскову принадлежали права на марки Baskoff Drive и Nikolay Baskov НБ.

442 млн, корпоративы и радиостанция

Николай Басков остаётся одним из самых высокооплачиваемых артистов и шоуменов России. По данным СМИ, зарабатывает за концерт или корпоратив около 4–6 млн рублей и до 10–12 млн рублей в новогодний сезон. Годовые заработки назывались всего раз в 2019 году и составили 442 млн рублей. Это включая свыше 130 млн за рекламу. Кроме того, Басков регулярно получает госконтракты. Самый крупный — на 3,5 млн рублей за выступление в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге. Певец также получал господдержку во время пандемии.

У Баскова есть ИП. Именно на него он оформил товарные знаки на российские и московские конкурсы красоты.

Также певец владеет 5% в убыточной компании «РДВ С» — головном офисе радиостанции «Русский хит». Такое же количество акций у других известных в России артистов и продюсеров. Контрольный пакет у Михаила Гуцериева. Похоже на закрытый клуб владельцев эстрады.

Почему отец Баскова не стал генералом

Николай Басков — сын полковника Виктора Баскова из луховицкой деревни Ганькино и учительницы математики из Москвы. По долгу папиной службы семья моталась по всей стране: Балашиха, Кызыл, Новосибирск. Но детство певец провёл в Восточной Германии. Отец служил заместителем комдива в Галле. Это в 78 километрах от Норы, где в то же самое время служил начальником вооружения Александр Галкин, отец Максима Галкина*. Родители тенора и иноагента вполне могли знать друг друга, например, встретиться на гастролях Аллы Пугачёвой в ГДР, где она выступала для военных и гуляла в сопровождении офицеров.

Генерал Александр Галкин не мог не встретиться с полковником Виктором Басковым в Военной академии Генштаба. Это самое высокое учебное заведение в системе Минобороны СССР и РФ, куда мечтают попасть все солдаты, за 66 лет там было всего 800 выпускников. Галкин окончил генеральскую академию ещё до командировки в ГДР и на склоне лет возглавил её как ректор. Басков окончил академию в 1989 году.

После оба служили в Генштабе. Виктор Басков остался полковником на генеральской должности.

— Из так называемого золотого выпуска ВАГШ все, кроме одного, получили генеральские звания. Единственным не получившим звание оказался отец певца Николая Баскова, — написал в мемуарах генерал-майор Василий Налётов.

Алла Пугачёва в 1979 году в ГДР.

По официальной легенде, Виктор Басков пожертвовал уже гарантированной карьерой генерала ради эстрадных перспектив сына.

Фарца, Абдулов и два месяца гречки

Со слов тёти Келлер, Басков-старший поверил в сына. После учёбы в ВАГШ полковник отказался ехать в одесскую командировку за генеральскими погонами. Вместо этого продал квартиру с дачей и вложился в любимого Колю.

В Москве папин талант брал уроки у певицы Большого театра и посещал 1113-ю школу на Тверской улице, собранную из учеников хореографа Моисеева и воспитанников народного хора Пятницкого. Дальше Колю приняли в Детский музыкальный театр юного актёра, который со времён СССР гастролировал по Франции, Швейцарии, Израилю и США. В старшем школьном возрасте Басков-младший научился фарцевать и «хорошо зарабатывать», в 14 лет продал втридорога французские духи Абдулову.

Но в девяностых семья Басковых два месяца сидела на гречневой каше. Тётя Келлер уточняла, что полковник вложился в МММ и потерял сбережения. Николай Басков говорил, что отцу ещё и не платили зарплату.

После развала СССР Басков-старший оказался инспектором Счётной палаты при Управлении финансового обеспечения Минобороны РФ, а мать певца устроилась менеджером в обанкротившееся акционерное общество по реализации отходов чёрного лома.

Повзрослевший Коля поступил в ГИТИС. Ему купили хорошую одежду и машину «Ауди», чтобы «не подхватил заразу в метро». Но складывается впечатление, что молодой талант подвёл своих родителей. Отучился год, а потом… вынужденно ушёл из-за пропусков танцев. Похоже на банальное отчисление прогульщика. Но нет, по легенде, Коле запрещал посещать уроки танцев ревнивый педагог по вокалу. Через пару лет Басков-младший оказался в Гнесинке. В 1999 году он проходил стажировку в Большом театре и неожиданно получил партию Ленского в опере «Евгений Онегин».

Тельман Исмаилов: подарки на миллиард

Николаю Баскову есть за что сказать спасибо Юрию Лужкову. Во-первых, мэр Москвы опекал Детский театр, благодаря которому певец в школьном возрасте гастролировал по заграницам. Во-вторых, «большой друг» Лужкова, ныне скрывающийся от российских силовиков, Тельман Исмаилов одарил певца роскошью. По данным СМИ, скандальный бизнесмен купил Баскову пентхаус в Course House на Пречистенской набережной с интерьерами от Юдашкина и видами на храм Христа Спасителя и памятник Петру I. Другим подарком стала прибрежная вилла в турецком пятизвёздочном отеле Mardan Palace. Общая стоимость активов — до миллиарда рублей. Мелочь, но Исмаилов вдобавок заплатил десять миллионов рублей за вечеринку в честь 35-летия певца.

У Николая Баскова есть 180 квадратов в окружённом Рублёвским лесом ЖК «Долина грёз» — откуда открываются виды на Серебряный бор. Рядом Крылатские холмы и олимпийская велотрасса. Цена — до 150 млн рублей.

Особняк Баскова на Рублёвском шоссе ремонтируется с 2014 года. Площадь — 2 тысячи квадратов. Такие стоят от полумиллиарда.

Малоизвестно о другой, связанной с певцом недвижимости: хоромами в многострадальном ЖК «Остров фантазий» в Татарской пойме, а также 3- и 6-комнатными квартирами в добротных домах напротив через Москву-реку. Суммарная цена — около 400 млн рублей.







Личная жизнь Баскова: Волочкова, Нетребко и пиар-свадьбы

Если послушать папарацци, то складывается впечатление, что Николай Басков бабник. В 2001–2008 годах он был мужем Светланы Шпигель, дочери своего первого продюсера Бориса Шпигеля (недавно выпущенного из колонии по состоянию здоровья и утонувшего в миллиардных долгах). Пару лет длились отношения с «мисс мира» Оксаной Фёдоровой — дошло до помолвки. С Виктории Лопырёвой был «короткий роман, близкий к свадьбе», потом пошли слухи, что это пиар-акция. Мало кто поверил в связи Баскова с Волочковой и Нетребко.

20-летний сын певца Бронислав Шпигель не общается с Басковым и считает своим отцом второго мужа матери.

* Внесён Минюстом РФ в список иноагентов.

Авторы Пётр Егоров