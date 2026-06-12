Льготы для работающих пенсионеров. Как их оформить и получить
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Работающие пенсионеры имеют право на целый ряд льгот, которыми можно воспользоваться в том числе и в разгар отпускного сезона. Как получить дополнительные дни отдыха, кто имеет право не платить налоги и на сколько вырастет пенсия после увольнения?
Работающие пенсионеры имеют право на ряд льгот. Обложка © Gemini Nano Banana
Как работающему пенсионеру получить дополнительный отпуск
В июне начинается сезон отпусков, и не многие пенсионеры знают, что они могут отдохнуть подольше, чем их более молодые коллеги. Так, работающий пенсионер имеет право на ежегодный отпуск за свой счёт до 14 дней. Если у пенсионера есть инвалидность, то можно получить отпуск до 60 дней. Достаточно обратиться к работодателю, и он будет обязан предоставить дополнительные дни отдыха.
— Стоит учесть, что брать дополнительные дни отпуска — это право, а не обязанность работающего пенсионера. Также необязательно брать сразу все 14 дней отпуска. Можно взять, например, неделю или несколько дней. При этом важно отметить, что и накопить такие дополнительные отпускные дни нельзя. Их можно потратить только в течение года, — пояснила юрист Елена Кузнецова.
Какие бывают льготы для пенсионеров при увольнении
При увольнении пенсионер имеет право не отрабатывать две недели. При этом получить такую льготу можно только один раз. Если в дальнейшем пенсионер снова трудоустроится, то при увольнении отработать положенные 14 дней ему придётся.
— Стоит учитывать, что если в трудовой книжке уже имеется запись об увольнении работника в связи с выходом на пенсию, то считается, что он уже использовал своё льготное право на уход из компании без отработки, — пояснила Елена Кузнецова.
Какие налоговые льготы могут получить работающие пенсионеры
Перечень налоговых льгот для работающих пенсионеров достаточно обширный. И практически все льготы имеют свои нюансы при получении. Например, все пенсионеры, в том числе и работающие, имеют право на льготы по оплате имущественного и земельного налогов. Кроме того, если работник-пенсионер имеет инвалидность, то ему положены стандартные налоговые вычеты по НДФЛ на самого себя.
Оформить стандартный вычет НДФЛ на себя можно через работодателя или в налоговой инспекции. Чтобы получить льготу, нужно написать заявление и представить подтверждающие документы.
Как изменится размер пенсии после увольнения
После увольнения всех пенсионеров ждёт перерасчёт пенсии. Сделают его с учётом всех упущенных индексаций. Получать повышенную пенсию человек начнёт через три месяца после увольнения.
— Перерасчёт делается автоматически. Никаких заявлений в Социальный фонд подавать не нужно. Работодатель сам передаёт все данные в СФР, — пояснила Елена Кузнецова.