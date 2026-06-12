Льготы для работающих пенсионеров. Как их оформить и получить Оглавление Как работающему пенсионеру получить дополнительный отпуск Какие бывают льготы для пенсионеров при увольнении Какие налоговые льготы могут получить работающие пенсионеры Как изменится размер пенсии после увольнения Работающие пенсионеры имеют право на целый ряд льгот, которыми можно воспользоваться в том числе и в разгар отпускного сезона. Как получить дополнительные дни отдыха, кто имеет право не платить налоги и на сколько вырастет пенсия после увольнения? 11 июня, 21:20 Работающие пенсионеры имеют право на ряд льгот. Обложка © Gemini Nano Banana

Как работающему пенсионеру получить дополнительный отпуск

В июне начинается сезон отпусков, и не многие пенсионеры знают, что они могут отдохнуть подольше, чем их более молодые коллеги. Так, работающий пенсионер имеет право на ежегодный отпуск за свой счёт до 14 дней. Если у пенсионера есть инвалидность, то можно получить отпуск до 60 дней. Достаточно обратиться к работодателю, и он будет обязан предоставить дополнительные дни отдыха.

— Стоит учесть, что брать дополнительные дни отпуска — это право, а не обязанность работающего пенсионера. Также необязательно брать сразу все 14 дней отпуска. Можно взять, например, неделю или несколько дней. При этом важно отметить, что и накопить такие дополнительные отпускные дни нельзя. Их можно потратить только в течение года, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Какие бывают льготы для пенсионеров при увольнении

При увольнении пенсионер имеет право не отрабатывать две недели. При этом получить такую льготу можно только один раз. Если в дальнейшем пенсионер снова трудоустроится, то при увольнении отработать положенные 14 дней ему придётся.

— Стоит учитывать, что если в трудовой книжке уже имеется запись об увольнении работника в связи с выходом на пенсию, то считается, что он уже использовал своё льготное право на уход из компании без отработки, — пояснила Елена Кузнецова.

Какие налоговые льготы могут получить работающие пенсионеры

Перечень налоговых льгот для работающих пенсионеров достаточно обширный. И практически все льготы имеют свои нюансы при получении. Например, все пенсионеры, в том числе и работающие, имеют право на льготы по оплате имущественного и земельного налогов. Кроме того, если работник-пенсионер имеет инвалидность, то ему положены стандартные налоговые вычеты по НДФЛ на самого себя.

Оформить стандартный вычет НДФЛ на себя можно через работодателя или в налоговой инспекции. Чтобы получить льготу, нужно написать заявление и представить подтверждающие документы.

Как изменится размер пенсии после увольнения

После увольнения всех пенсионеров ждёт перерасчёт пенсии. Сделают его с учётом всех упущенных индексаций. Получать повышенную пенсию человек начнёт через три месяца после увольнения.

— Перерасчёт делается автоматически. Никаких заявлений в Социальный фонд подавать не нужно. Работодатель сам передаёт все данные в СФР, — пояснила Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева