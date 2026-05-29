ВОЗ не подтвердила завершение выхода США из организации

Всемирная организация здравоохранения не подтвердила, что официальная процедура выхода США завершена. Об этом свидетельствует ответ представителя ВОЗ Кристиана Линдмайера на брифинге в Женеве.

Журналист спросил, считает ли организация процесс оформленным с учётом январских заявлений Вашингтона. Вопрос был связан с тем, что завершению процедуры могут мешать невыплаченные американской стороной взносы за 2024 и 2025 годы.

Прямого ответа Линдмайер не дал. Вместо этого он отметил, что страны — участницы ВОЗ обсуждали возможное лишение США права голоса на будущих сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения, если задолженность сохранится.

Такой вопрос может ставиться только в отношении государства — члена организации. «Это то, что они обсудили. Это то, что они решили. Таково положение дел на данный момент», — добавил представитель ВОЗ.

Напомним, что СМИ сообщили, что США формально вышли из ВОЗ 23 января, так и не выплатив задолженность в размере около 260 миллионов долларов. В американской администрации отметили, что закон не требует обязательного погашения долга до выхода из организации. Эксперты в области здравоохранения, в свою очередь, выразили опасения, что отказ от сотрудничества с ВОЗ может ослабить готовность США к реагированию на глобальные эпидемиологические угрозы.