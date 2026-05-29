Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 14:44

Пол Маккартни выпустил 18-й сольный альбом с воспоминаниями о родном Ливерпуле

Пол Маккартни. Обложка © ТАСС / Nick Iwanyshyn

Пол Маккартни. Обложка © ТАСС / Nick Iwanyshyn

Пол Маккартни выпустил новый сольный альбом The Boys of Dungeon Lane, навеянный тёплыми детскими воспоминаниями о родном Ливерпуле. Пластинка поступила в продажу 29 мая и уже доступна на всех ключевых стриминговых сервисах.

Это уже 18 сольная работа одного из основателей рок-группы The Beatles. Название диска отсылает к небольшой улочке в ливерпульском пригороде Спик, которая упирается прямо в аэропорт имени Джона Леннона. Всего в альбом вошли 14 треков, а к записи приложил руку американский продюсер Эндрю Уотт, известный по работе с Rolling Stones и Элтоном Джоном.

Главным украшением пластинки стала совместная песня 83 летнего Маккартни с Ринго Старром. Композиция «Home to Us» посвящена их общим детским воспоминаниям о родном городе. На бэк-вокале к дуэту присоединились Крисси Хайнд из The Pretenders и Шарлин Спитери из Texas. Авторитетная The Daily Telegraph уже оценила релиз на пять звёзд из пяти, назвав его радостным напоминанием о мелодическом гении Пола.

Тест: Кто вы из The Beatles: Джон Леннон, Ринго Старр, Пол Маккартни или Джордж Харрисон?
Тест: Кто вы из The Beatles: Джон Леннон, Ринго Старр, Пол Маккартни или Джордж Харрисон?

Ранее Мадонна анонсировала первый за семь лет полноформатный альбом «Confessions on a Dance Floor: Part II», который выйдет 3 июля на лейбле Warner Records. Пластинка станет прямым продолжением её культового танцевального релиза 2005 года. За звук вновь отвечал диджей Стюарт Прайс, подаривший миру главные хиты оригинальной пластинки.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Пол Маккартни
  • Музыка
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar