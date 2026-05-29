Пол Маккартни выпустил 18-й сольный альбом с воспоминаниями о родном Ливерпуле

Пол Маккартни выпустил новый сольный альбом The Boys of Dungeon Lane, навеянный тёплыми детскими воспоминаниями о родном Ливерпуле. Пластинка поступила в продажу 29 мая и уже доступна на всех ключевых стриминговых сервисах.

Это уже 18 сольная работа одного из основателей рок-группы The Beatles. Название диска отсылает к небольшой улочке в ливерпульском пригороде Спик, которая упирается прямо в аэропорт имени Джона Леннона. Всего в альбом вошли 14 треков, а к записи приложил руку американский продюсер Эндрю Уотт, известный по работе с Rolling Stones и Элтоном Джоном.

Главным украшением пластинки стала совместная песня 83 летнего Маккартни с Ринго Старром. Композиция «Home to Us» посвящена их общим детским воспоминаниям о родном городе. На бэк-вокале к дуэту присоединились Крисси Хайнд из The Pretenders и Шарлин Спитери из Texas. Авторитетная The Daily Telegraph уже оценила релиз на пять звёзд из пяти, назвав его радостным напоминанием о мелодическом гении Пола.

Ранее Мадонна анонсировала первый за семь лет полноформатный альбом «Confessions on a Dance Floor: Part II», который выйдет 3 июля на лейбле Warner Records. Пластинка станет прямым продолжением её культового танцевального релиза 2005 года. За звук вновь отвечал диджей Стюарт Прайс, подаривший миру главные хиты оригинальной пластинки.