Рейс из Минвод в Петербург задержали на 9 часов из-за града, повредившего самолёт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karasev Viktor

Сильный град повредил самолёт авиакомпании «Россия» в аэропорту Минеральных Вод. Из-за этого перевозчику пришлось заменить борт, который должен был лететь в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Baza.

Накануне Ставропольский край накрыли ливень, гроза и град. Непогода длилась около получаса, но успела оставить без электричества несколько районов, повредить дома и десятки автомобилей.

После окончания стихии сотрудники аэропорта обнаружили множественные вмятины на капотах двигателей Airbus A320. Воздушное судно сняли с рейса и заменили резервным. В итоге пассажиры смогли вылететь в Санкт-Петербург только спустя девять часов.

На Ставрополье град размером с куриное яйцо побил машины и повалил деревья

Ранее Life.ru сообщал, что в приморском городе Артём выпал мощный град. Диаметр отдельных ледяных крупиц достигал 2–3 сантиметров. Очевидцы рассказывали, что как только град стих, начался ливень.

Полина Никифорова
