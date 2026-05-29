Рейс из Минвод в Петербург задержали на 9 часов из-за града, повредившего самолёт

Сильный град повредил самолёт авиакомпании «Россия» в аэропорту Минеральных Вод. Из-за этого перевозчику пришлось заменить борт, который должен был лететь в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Baza.

Самолёт «России» сняли с рейса после града.

Накануне Ставропольский край накрыли ливень, гроза и град. Непогода длилась около получаса, но успела оставить без электричества несколько районов, повредить дома и десятки автомобилей.

После окончания стихии сотрудники аэропорта обнаружили множественные вмятины на капотах двигателей Airbus A320. Воздушное судно сняли с рейса и заменили резервным. В итоге пассажиры смогли вылететь в Санкт-Петербург только спустя девять часов.

