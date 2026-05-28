На Ставрополье град размером с куриное яйцо побил машины и повалил деревья

Крупный град, сопоставимый по размерам с куриным яйцом, уничтожил припаркованные автомобили и повалил деревья в Ставропольском крае. Кадры погодного катаклизма опубликовал глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко в своём Telegram-канале.

«Мною уже запрошены оперативные сводки по всем населённым пунктам округа. Ситуация находится на личном контроле. О развитии обстановки буду информировать дополнительно», — написал он.

Град обрушился в станице Ессентукская. Видео © Telegram / Глава Предгорья

Стихия затронула Минеральные Воды, станицы Бекешевская, Боргустанская, Ессентукская, село Винсады, посёлки Томатный, Пятигорский, Санамер, а также сёла Джуца и Юца.

Проживающие на упомянутых территориях люди также заявили в сети, что крупный град повредил сотни легковых машин, оставив на кузовах вмятины и разбив стёкла. Бондаренко при этом отметил, что ни одной заявки от населения ни в центральную диспетчерскую, ни в местные административные отделы пока не зафиксировано. Контроль над положением дел сохраняется за профильными структурами.

Град размером с куриное яйцо выпал на территории посёлка Пятигорский. Фото © Telegram / Глава Предгорья

В Краснодарском крае ситуация складывается столь же напряжённо. Местные паблики сообщают о проблемах, связанных с погодой, в разных городах. Например, «Блокнот Анапа» пишет, что городские ливнёвки не справляются с количеством осадков, а коллеги упомянутого издания из Новороссийска рассказывают о проливных дождях, молниях и красном зареве в их городе и Краснодаре. Примечательно, что штормовое предупреждение в Краснодарском крае продлено до 31 мая. Синоптики предрекают новые залповые ливни, способные поднять реки до критических отметок.

Ранее Life.ru сообщал, что москвичей в последние дни мая тоже может ждать погодный сюрприз. Синоптики не исключают мокрый снег, однако он будет идти вместе с дождём и, скорее всего, растает ещё в воздухе, не долетев до земли.