СК расследует дело о подделках на выставке «Эпоха Неизвестного» в Третьяковке

СК предъявил обвинение фигуранту уголовного дела о подделке работ художника и скульптора Эрнста Неизвестного. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Речь идёт, в том числе, о выставке в Третьяковской галереи.

«Главным военным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении военнослужащего одного из подразделений Министерства обороны Российской Федерации Максима Кошкарева», — говорится в сообщении.

По версии правоохранителей, с 2020 по 2026 год Кошкарев действовал в составе преступной группы. Сообщники наладили выпуск контрафактных предметов искусства. Без разрешения правообладателей они создали не менее 30 картин и скульптур, выдавая их за труды Эрнста Неизвестного.

Сбыт фальсификата происходил в нескольких регионах. Покупателей из числа частных коллекционеров находили в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Мурманской и Московской областях. Часть незаконных сделок провели за границей.

Общий доход от реализации подделок составил свыше 90 млн рублей. Эти деньги фигуранты получили от доверчивых ценителей искусства, уверенных в подлинности приобретений.

В рамках расследования прошли обыски. Следственные мероприятия затронули в том числе и Третьяковскую галерею. Оперативники изъяли 37 живописных полотен и 10 изваяний.

Сейчас все находки тщательно изучают специалисты. Назначены технико-технологическая экспертиза и проверка авторства. Проведенные очные ставки и собранные улики, как подчеркнули в ведомстве, неопровержимо доказывают вину обвиняемого.

Суд уже ограничил Кошкареву свободу по ходатайству военного следователя. Для обеспечения возможных штрафов и исков наложен арест на имущество. Его стоимость превышает 128 млн рублей.

Экспозиция «Эпоха Неизвестного» проходила в музее с 16 декабря по 12 мая и была приурочена к 100-летию со дня рождения мастера. Проект включал четыре тематических раздела: «Война — это…», «Неизвестный в Манеже», «Гигантомахия» и «Древо жизни». В них были представлены работы из музейных и частных коллекций, включая скульптуру, живопись и графику.