У берегов Мармариса затонуло туристическое судно
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Rukhlenko
У берегов турецкого курорта Мармарис затонуло туристическое судно. Инцидент произошёл рядом с островом Дженнет. Об этом пишет агентство DHA.
Причина ЧП пока не установлена. К месту происшествия направили отряды береговой охраны.
По данным газеты Milliyet, спасатели эвакуировали всех 110 пассажиров на другое судно той же компании и лодки.
Уточняется, что экипаж заметил проблемы в работе систем судна и попытался подойти поближе к берегу, однако безуспешно.
