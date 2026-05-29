У берегов Мармариса затонуло туристическое судно

У берегов турецкого курорта Мармарис затонуло туристическое судно. Инцидент произошёл рядом с островом Дженнет. Об этом пишет агентство DHA.

Причина ЧП пока не установлена. К месту происшествия направили отряды береговой охраны.

По данным газеты Milliyet, спасатели эвакуировали всех 110 пассажиров на другое судно той же компании и лодки.

Уточняется, что экипаж заметил проблемы в работе систем судна и попытался подойти поближе к берегу, однако безуспешно.