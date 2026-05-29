Трамп сегодня проведёт совещание и вынесет вердикт по Ирану

Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем совещании, по итогам которого будет принято решение относительно сделки с Ираном. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Основные условия, выдвинутые США, включают полное и безоговорочное обязательство Ирана отказаться от ядерного оружия. Кроме того, Ормузский пролив должен быть немедленно открыт для беспрепятственного международного судоходства без каких-либо сборов. Все обнаруженные морские мины подлежат обезвреживанию. Корабли, оказавшиеся в проливе в результате ранее введённой морской блокады, которая теперь будет снята, смогут продолжить свой путь.

«Обогащённый материал, который иногда называют «ядерной пылью», который погребен глубоко под землей в виде практически обрушившихся руин, образовавшихся в результате атаки нашего мощного бомбардировщика В2 11 месяцев назад, на его вершине, будет извлечён Соединёнными Штатами с Китаем. Сейчас я проведу совещание в оперативном центре, чтобы принять окончательное решение», — отметил Тамп.

Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон отложил запланированный удар по Ирану. Решение приняли после обращений от руководства Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. По словам американского президента, ближневосточные лидеры попросили США не начинать атаку.