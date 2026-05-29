Россельхознадзор ограничит ввоз овощей и фруктов от 10 экспортёров из Узбекистана

С 30 мая 2026 года Россельхознадзор приостанавливает ввоз овощей и фруктов от десяти узбекских поставщиков. Об этом проинформировало ведомство.

Россельхознадзор объяснил, что запрет на ввоз продукции из Узбекистана введен для защиты фитосанитарного состояния России. Причиной стали участившиеся случаи обнаружения карантинных объектов в поставках из Узбекистана. С начала 2026 года таких случаев зафиксировано уже 132. Ведомство считает, что это свидетельствует о неэффективности узбекской системы контроля фитосанитарной безопасности плодоовощной продукции, поставляемой в Россию, что нарушает как российские, так и международные нормы.