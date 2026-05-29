Россельхознадзор ограничит ввоз овощей и фруктов от 10 экспортёров из Узбекистана
С 30 мая 2026 года Россельхознадзор приостанавливает ввоз овощей и фруктов от десяти узбекских поставщиков. Об этом проинформировало ведомство.
«Россельхознадзор с 30 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз плодоовощной продукции от 10 узбекистанских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений», — говорится в сообщении.
Россельхознадзор объяснил, что запрет на ввоз продукции из Узбекистана введен для защиты фитосанитарного состояния России. Причиной стали участившиеся случаи обнаружения карантинных объектов в поставках из Узбекистана. С начала 2026 года таких случаев зафиксировано уже 132. Ведомство считает, что это свидетельствует о неэффективности узбекской системы контроля фитосанитарной безопасности плодоовощной продукции, поставляемой в Россию, что нарушает как российские, так и международные нормы.
