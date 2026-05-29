Ереван начал переговоры с Москвой по импортным ограничениям на овощи и фрукты
Россия уведомила Армению о грядущих ограничениях на ввоз некоторой плодовоовощной продукции. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов республики Ануш Арутюнян.
По её словам, глава ведомства уже начал переговоры с российской стороной. Цель — выяснить причины претензий и урегулировать ситуацию.
«Поймём, в чём проблема, и по ситуации постараемся осуществить регуляции. Результаты будут опубликованы в ближайшее время», — сказала Арутюнян.
Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что с 30 мая 2026 года планируется ввести временные ограничения на импорт из Армении ряда ягод и свежих овощей. В перечень вошли томаты, огурцы, перец, зелень и клубника.
