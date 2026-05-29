Путин рассказал о передаче США обломков атаковавших его резиденцию дронов

Отвечая журналистам на вопрос о происшествии с БПЛА над Румынией, президент России Владимир Путин впервые публично подтвердил факт обмена с американской стороной вещдоками по атаке на одну из своих официальных резиденций. По его словам, российская сторона ещё раньше направила в Вашингтон не только отчёты, но и сами фрагменты дронов.