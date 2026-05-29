Путин рассказал о передаче США обломков атаковавших его резиденцию дронов
Отвечая журналистам на вопрос о происшествии с БПЛА над Румынией, президент России Владимир Путин впервые публично подтвердил факт обмена с американской стороной вещдоками по атаке на одну из своих официальных резиденций. По его словам, российская сторона ещё раньше направила в Вашингтон не только отчёты, но и сами фрагменты дронов.
Как пояснил президент, обломки летательных аппаратов и сопутствующие данные были переданы представителям Белого дома без каких-либо предварительных условий — исключительно ради исследования.
Напомним, что для попытки атаки резиденции Владимира Путина киевский режим использовал 91 беспилотник. Глава МИД России Сергей Лавров позже уточнил, что все БПЛА были нейтрализованы. Сообщалось, что якобы произошедшее вызвало шок у президента США Дональда Трампа.
