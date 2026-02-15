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Опубликовано 15 февраля, 03:13

МИД: Россия ужесточила позицию на переговорах после атаки на резиденцию Путина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия ужесточила позицию на переговорах с Украиной после атаки Киева на резиденцию президента Владимира Путина. Эту позицию довели до участников встречи в Абу-Даби. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

В интервью ТАСС дипломат подтвердил, что изменения в переговорной позиции действительно произошли. Он не стал раскрывать детали публично, но отметил — участники заседания рабочей группы по безопасности 4-5 февраля в Абу-Даби в формате Россия-США-Украина уже получили информацию об ужесточённой позиции Москвы.

В Госдуме заявили, что Россия не оставила без ответа атаку ВСУ на резиденцию Путина
В Госдуме заявили, что Россия не оставила без ответа атаку ВСУ на резиденцию Путина

Напомним, 29 декабря дроны ВСУ попытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Киев применил 91 беспилотник, но все аппараты сбили. Президента США Дональда Трампа шокировало это нападение. Тогда же Путин сообщил Трампу о пересмотре позиции России по Украине. Позже в Минобороны РФ раскрыли подробности налёта украинских БПЛА.

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Лия Мурадьян
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