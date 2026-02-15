МИД: Россия ужесточила позицию на переговорах после атаки на резиденцию Путина

Россия ужесточила позицию на переговорах с Украиной после атаки Киева на резиденцию президента Владимира Путина. Эту позицию довели до участников встречи в Абу-Даби. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

В интервью ТАСС дипломат подтвердил, что изменения в переговорной позиции действительно произошли. Он не стал раскрывать детали публично, но отметил — участники заседания рабочей группы по безопасности 4-5 февраля в Абу-Даби в формате Россия-США-Украина уже получили информацию об ужесточённой позиции Москвы.