Путин: Россия не получала от ЕС кандидатов для переговоров

Москва пока не получала от Евросоюза предложений по кандидатурам переговорщиков. Об этом президент России Владимир Путин рассказал журналистам в Астане.

По его словам, выбор представителя для диалога — это внутреннее дело самого объединения. Наша страна не намерена вмешиваться в данный процесс.

«Я думаю, правы те в Евросоюзе, кто говорит, что они сами должны определить переговорщика. Мы им не назначаем», — пояснил российский лидер, отвечая на вопрос о приемлемых для Москвы фигурах.

Если же конкретные имена будут названы, то Кремль рассмотрит эту информацию. Президент отметил, что решение о начале контактов будет приниматься исходя из того, кто именно войдет в список.

«Мы посмотрим, если кого-то [предложат]. Они пока никого не предлагают», — заключил Путин.

Напомним, в последние недели активизировалось обсуждение возможных переговоров России и ЕС и условий такого диалога. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что реальной инициативы от ЕС нет, хотя сам факт экспертных дискуссий в Европе Кремль считает позитивным. Глава евродипломатии Кая Каллас, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина рассмотреть экс-канцлера Герхарда Шрёдера в роли переговорщика, назвала это «ловушкой», направленной на раскол Евросоюза, и подчеркнула, что Брюссель сам определит своего представителя. В этих условиях страны ЕС на неформальной встрече в Кипре впервые попытались сформулировать предварительные требования к Москве (прекращение огня, вывод войск из Грузии и Молдовы, возмещение ущерба Украине), в то время как в российском МИД указывают на отсутствие у Европы принципиального желания вести диалог и не видят предпосылок для сдвига.