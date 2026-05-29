Украина хочет обжаловать допуск белорусских хоккейных сборных к турнирам

Федерация хоккея Украины заявила, что готовит апелляцию на решение Международной федерации хоккея допустить юниорские и женские сборные Белоруссии к международным турнирам.

«Федерация хоккея Украины решительно осуждает такое решение IIHF. Для нас позиция международной федерации является неприемлемой», — заявил в соцсетях президент ФХУ Сергей Мазур.

Ранее IIHF разрешила белорусским юниорским и женским командам участвовать в чемпионатах мира сезона-2026/27. В тот же день министр спорта РФ Михаил Дегтярёв сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. Теперь вопрос возвращения российских команд должен рассмотреть руководящий орган федерации.