29 мая, 18:12

Экс-судью из Тамбова Дробышеву лишили неприкосновенности и пенсии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

В Тамбовской области бывшую судью Елену Дробышеву лишили неприкосновенности и судейской пенсии. Квалификационная коллегия судей прекратила её отставку, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Ранее Дробышева, находясь в Сочи, оформила десять судебных актов по гражданским делам без проведения заседаний и изучения обстоятельств.

По данным суда, заседания были назначены на 8 и 9 ноября 2021 года, однако судья уехала в санаторий из-за нерабочих дней, отдыха и отпуска.

Позднее её признали виновной в вынесении заведомо неправосудных решений и назначили штраф 600 тысяч рублей. Теперь прекращение отставки лишает её гарантий неприкосновенности, а также материального и социального обеспечения.

Экс-супруг «золотой судьи» Хахалевой пытался вывести из РФ активы на миллиард

Николь Вербер
