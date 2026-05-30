Экс-настоятеля монастыря Шаолинь приговорили к 24 годам за коррупцию

В центральной китайской провинции Хэнань суд вынес приговор бывшему настоятелю знаменитого монастыря Шаолинь Ши Юнсиню. Решением суда он признан виновным в многочисленных финансовых злоупотреблениях. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Следствие установило, что на протяжении почти тридцати лет монах использовал свой высокий статус в храме для личного обогащения. Ему инкриминировали присвоение вверенного имущества, а также участие в коррупционных схемах, связанных с получением и передачей взяток. Общая сумма незаконных операций составила около 300 миллионов юаней (3 147 000 000 рублей).

Помимо длительного тюремного срока — 24 лет лишения свободы — бывшему настоятелю назначен штраф в размере 3,5 миллиона юаней (36 715 000 рублей). Сообщается, что подсудимый полностью признал свою вину в ходе разбирательства.

Недавно в Китае казнили 11 членов преступного синдиката, осуждённых за убийства, мошенничество и наркоторговлю. Приговор привёл в исполнении народный суд средней ступени города Вэньчжоу провинции Чжэцзян. Решение принял Верховный суд.