30 мая, 03:17

Десантники «Днепра» выкурили ВСУ из «кротовых нор» на Запорожском направлении

Штурмовые группы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии группировки войск «Днепр» обнаружили и ликвидировали разветвлённую систему подземных укреплений Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что подобная сеть туннелей применялась противником в рамках так называемой «кротовой тактики». Такие ходы позволяли резервным группам скрытно перемещаться и неожиданно появляться в тылу российских сил.

Уничтожение вражеских подземных сооружений проходило с применением термобарических гранат и усиленных зарядов взрывчатки. Десантники закладывали взрывчатку непосредственно в вентиляционные отверстия и у устьев подземных лазов.

По данным радиоперехвата, командование ВСУ обсуждало провал обороны одного из опорных пунктов и признавало значительные санитарные потери среди личного состава. Противник подтвердил утрату контроля над тактически важным траншейным перекрёстком.

ВС РФ каждый божий день наступают по всем направлениям в зоне СВО, заявил Путин

Ранее Министерство обороны РФ заявило, что за неделю российские военные нанесли массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием по объектам на территории Украины. По данным ведомства, удары пришлись по предприятиям военно-промышленного комплекса, авиабазам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ.

Виталий Приходько
