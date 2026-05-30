Экс-игрока «Челси» Стерлинга задержали за вождение под наркотиками в Британии

Бывшего футболиста лондонского «Челси» Рахима Стерлинга задержали на юге Англии по подозрению в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщила газета The Sun.

По данным издания, инцидент произошёл в четверг. Автомобиль 31-летнего спортсмена врезался в ограждение автомагистрали, после чего его задержали полицейские.

СМИ сообщают, что Стерлинга также подозревают в хранении наркотиков и отказе проходить медицинское освидетельствование. Футболиста отпустили под залог до завершения расследования.

Стерлинг в феврале перешёл в нидерландский «Фейенорд». Он является воспитанником «Ливерпуля», также играл за «Челси» и «Манчестер Сити». В составе «Манчестер Сити» Стерлинг четыре раза становился чемпионом Англии. Вместе с национальной командой футболист доходил до финала чемпионата Европы.

