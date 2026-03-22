СК задержал двух молодых курьеров по делу футболиста-убийцы
В рамках расследования убийства женщины и разбойного нападения на северо-западе Москвы задержаны ещё двое подозреваемых. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
По делу об убийстве предпринимательницы в Москве задержаны ещё два фигуранта. Видео © Telegram / Следком
Молодых людей 2005 и 2007 годов рождения поймали в Московской области. Как установили следователи, они выступали в роли курьеров — по заданию организаторов передали часть похищенного имущества другим соучастникам.
В настоящий момент задержанные доставлены в столичное подразделение СК, с ними проводятся следственные действия.
Ранее столичные следователи восстановили хронологию убийства предпринимательницы, совершенного 20-летним футболистом Даниилом Секачом на глазах у её дочери. Мошенники, обрабатывавшие спортсмена с февраля, убедили его, что он участвует в секретной операции, и отправили в Москву. Получив адрес и инструкции, Секач под диктовку кураторов вскрывал сейф, а затем избил и зарезал вернувшуюся хозяйку. После убийства он продолжил выполнять абсурдные указания, похитил деньги и ценности, а затем выбросил добычу из окна. Футболиста задержали в гостинице, ему предъявлено обвинение в убийстве и разбое.
