Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 07:01

ПВО уничтожила почти 50 БПЛА в трёх городах и семи районах Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Denisenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Denisenko

Силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью и утром уничтожили почти 50 беспилотников в Ростовской области. Об этом в своём канале написал глава региона Юрий Слюсарь.

Атаке подверглись несколько населённых пунктов. В их числе Таганрог, Ростов-на-Дону, Сальск, а также Чертковский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Миллеровский, Тарасовский, Шолоховский и Верхнедонской районы.

В Таганроге пострадали двое граждан — мужчина и женщина. Их госпитализировали, состояние раненых оценивается как средней тяжести. На территории порта после попадания дрона загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание. Пожар потушили, утечки мазута не зафиксировано, жертв нет.

В Неклиновском районе, в селе Боцманово, повреждено остекление двух жилых домов. В Сальске осколки разбили балкон в многоквартирном здании и повредили неиспользуемый склад. В этих случаях люди не пострадали.

Губернатор пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Ликвидация последствий на земле продолжается.

Командир Кот: ВСУ боятся применять БПЛА «Лютый» из-за дронов «Ёлка»
Командир Кот: ВСУ боятся применять БПЛА «Лютый» из-за дронов «Ёлка»

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar