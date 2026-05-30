ПВО уничтожила почти 50 БПЛА в трёх городах и семи районах Ростовской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью и утром уничтожили почти 50 беспилотников в Ростовской области. Об этом в своём канале написал глава региона Юрий Слюсарь.

Атаке подверглись несколько населённых пунктов. В их числе Таганрог, Ростов-на-Дону, Сальск, а также Чертковский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Миллеровский, Тарасовский, Шолоховский и Верхнедонской районы.

В Таганроге пострадали двое граждан — мужчина и женщина. Их госпитализировали, состояние раненых оценивается как средней тяжести. На территории порта после попадания дрона загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание. Пожар потушили, утечки мазута не зафиксировано, жертв нет.

В Неклиновском районе, в селе Боцманово, повреждено остекление двух жилых домов. В Сальске осколки разбили балкон в многоквартирном здании и повредили неиспользуемый склад. В этих случаях люди не пострадали.

Губернатор пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Ликвидация последствий на земле продолжается.