Еврокомиссия собирается наказать Болгарию за дефицит бюджета

Еврокомиссия намерена применить санкционную процедуру к Болгарии за превышение лимита бюджетного дефицита. О готовящемся решении сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

Поводом стал рост годового показателя до 3,5%. Это выше порога в 3%, установленного правилами валютного блока. Издание отмечает, что взыскание грозит правительству премьера Румена Радева прямым конфликтом с Брюсселем.

Ситуация осложняется тем, что страна отказалась от национальной валюты лишь в начале 2026 года. Официальный переход на евро состоялся 1 января. До этого в Софии и других городах проходили массовые митинги противников такого шага.

Чиновники ЕС уточнили: в государстве запустят механизм чрезмерного дефицита. Это стандартный инструмент воздействия на участников союза, допускающих систематические нарушения финансовой дисциплины.

Прогнозы самой комиссии выглядят пессимистично. Ожидается, что в ближайшие годы дисбаланс продолжит нарастать. Аналитики ЕС допускают увеличение разрыва до 4,3% уже к 2027 году.

С 1 января 2026 года Болгария официально перешла на евро, став 21-м членом еврозоны. Этот шаг, закреплённый после выполнения Маастрихтских критериев и одобрения ЕС, упростил торговлю и поездки для граждан, но потребовал от бизнеса и населения адаптации к новому курсу, при этом до середины года лев и евро обращались параллельно, а фиксированный обменный курс был установлен на уровне 1,95583 лева за евро.