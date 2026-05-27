27 мая, 15:16

«Тревожный курс»: Глава Болгарии призвал Европу отказаться от попыток победить крупнейшую ядерную державу

Премьер Болгарии призвал ЕС сменить политику и возглавить переговоры по Украине

Румен Радев. Обложка © ТАСС / EPA / FILIP SINGER

Глава болгарского правительства Румен Радев заявил, что европейским странам необходимо пересмотреть общий курс в отношении украинского конфликта. Соответствующее выступление прибывшего с рабочим визитом в Париж премьер-министра транслировал телеканал БНТ.

Политика, ориентированная на достижение военной победы над крупнейшей ядерной державой, вызывает у него серьёзную тревогу. Особенно, отметил Радев, на фоне отсутствия у Европы возможностей перехватывать современное гиперзвуковое оружие и противостоять ему.

Болгарский премьер также призвал Евросоюз взять на себя лидерство в переговорном процессе по урегулированию. По его убеждению, нельзя позволить никому перехватить эту инициативу.

Рецепт незалежности: Меркель прогнозирует ещё 10 лет конфликта на Украине

Похоже, что аналогичные мысли посещают и других европейских руководителей. Круг стран-участниц чешского проекта по снабжению Украины крупнокалиберными боеприпасами существенно сузился — из 18 подписавшихся на это дело государств осталось около девяти, заявил президент Чехии Петр Павел. По словам чешского лидера, сейчас инициатива закрывает до половины всех потребностей киевского режима в снарядах крупного калибра, и найти равноценную замену этому механизму крайне сложно.

Юрий Лысенко
