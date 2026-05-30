Димы исчезают из роддомов, но захватили офисы: в чём тут секрет

Родители всё реже называют детей Димами, однако в корпоративной среде это имя по-прежнему широко распространено и занимает второе место по частоте встречаемости в рабочих чатах. Об этом говорится в исследовании сервиса управления командами Kaiten (есть в распоряжении Life.ru).

Специалисты компании проанализировали выгрузку коллективных чатов. Оказалось, что Дмитрий фигурирует в 1803 записях участия — это 4,5% от общего числа. Имя присутствует в 1286 из 7387 групп, то есть примерно в каждой шестой команде. Чаще встречается только Александр: 2021 запись и присутствие почти в каждой пятой группе.

Расхождение объясняется временным лагом. Рейтинги имён новорождённых отражают текущий выбор родителей, тогда как состав сотрудников формируют люди, появившиеся на свет 25–35 лет назад.

«Снижение имени в рейтинге новорождённых отразится на составе компаний только через два-три десятилетия. Сейчас Дмитрий — второе по частоте имя в наших данных: 1803 записи участия, 4,5% от всех, и присутствие в каждой шестой рабочей группе из 7387. Это одно из самых распространённых имён среди тех, кто работает прямо сейчас», — приводит данные бизнес-лидер Kaiten Алексей Халезов.

Для анализа использовались автоматически нормализованные антропонимы (например, Dima или Dmitry приводились к варианту Дмитрий). Тип имени определялся по специальному словарю.

Ранее Life.ru писал, что в России фиксируется снижение популярности имени Дмитрий: за два года оно опустилось с 11-го на 9-е место в рейтинге, сообщили в московском загсе. В соцсетях имя всё чаще относят к категории «ред-флагов» из-за устойчивых стереотипов и личных историй пользователей.