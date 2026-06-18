Раненый снайпер Рус отказался от эвакуации для прикрытия «дороги жизни» в зоне СВО
РИАН: Раненый снайпер ВС РФ отказался от эвакуации для прикрытия трассы снабжения
Обложка © ТАСС / Александр Река
Командир взвода снайперов 428-го полка группировки «Центр» отказался от эвакуации после осколочного ранения. Вместо этого он продолжил прикрывать ключевую трассу снабжения российских войск в Днепропетровской области.
«Когда я крайнюю задачу выполнял на «дороге жизни», противник вычислил мою позицию и применил FPV-дроны. Пять штук налетело, начали атаковать меня. Получил там осколочное ранение в голову», — рассказал Рус РИА «Новости».
Несмотря на это, он не стал запрашивать немедленную помощь.
Военный подчеркнул, что в такой ситуации критически важно выбрать верный момент для смены дислокации. После удара он дождался подходящего промежутка времени, чтобы безопасно покинуть раскрытую точку.
«Снял всю секретную связь, забрал вооружение и снялся с этой точки. Сменил позицию и дальше выполнял свою боевую задачу», – добавил командир взвода. От эвакуации он отказался осознанно.
За стойкость и успешное завершение операции командование представило Руса к государственной награде. Боец получит медаль Суворова.
Напомним, что создание буферных зон на приграничных территориях остаётся одной из задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным перед армией. Ключевую роль в наступлении на Днепропетровском направлении играют группировки «Восток» и «Центр».
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