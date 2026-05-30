Рассекречены тайны русской Жанны д’Арк: Кем оказались все её потомки

Большинство потомков легендарной сестры милосердия Риммы Ивановой, которую ещё при жизни называли русской Жанной д’Арк, в итоге выбрали профессии военных и врачей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, чьи журналисты изучили архивные документы и восстановили детали биографии героини Первой мировой.

Как стало известно из архивов, в годы учёбы в гимназии у той, кому позже присвоят звание почётной гражданки Ставрополя, самыми сильными предметами были физика, география и Закон Божий — по ним неизменно значились пятёрки. Зато по истории стояла тройка, хотя именно этот недостаток ничуть не помешал ей войти в летописи наравне с Орлеанской девой. Начало Первой мировой войны застало Римму Михайловну Иванову в двадцатилетнем возрасте: в 1914 году она стала сестрой милосердия и отправилась на передовую. Ключевое событие случилось в сентябре 1915-го возле деревни Мокрая Дубрава (ныне белорусская земля) — в разгар ожесточённого боя с германскими войсками, когда не осталось в живых ни одного офицера 10-й роты 105-го Оренбургского пехотного полка, девушка, которой был всего лишь 21 год, подняла бойцов в штыковую атаку на вражеские укрепления. Позицию удалось отбить, но сама Римма пала в том наступлении.

Телеграм-канал узнал, что после смерти Римму Михайловну Иванову возвели в потомственное дворянство и посмертно наградили орденом Святого Георгия IV степени — таким образом она остаётся единственной женщиной в истории Российской империи, удостоенной этой высшей военной награды.

«Франция имеет Орлеанскую деву — Жанну д’Арк, и имя её живёт века во Вселенной. Россия теперь имеет Ставропольскую деву — Римму Иванову, — имя её отныне будет вечно жить в царствах мира», — сказал накануне её похорон, перед великой панихидой, священник Симеон Никольский.

Также журналисты телеграм-канала сообщают, что потомки родного брата Риммы — Владимира Михайловича Иванова, воевавшего вместе с ней в одном полку и оставшегося в живых, а после войны трудившегося рентгенологом, — по большей части выбирали для себя только две стези: военную или медицинскую. Валерий, родной племянник героини, в годы Великой Отечественной был челюстно-лицевым хирургом. Его сын Виктор обучал биологии в той самой гимназии, где когда-то работала и сама Римма. А Викторов сын (приходящийся Римме троюродным племянником) избрал армейскую карьеру и в 1990-м году оказался на вражеской земле в рядах Группы советских войск в Германии.