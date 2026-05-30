«Нельзя смотреть в прошлое»: В Европе предложили забыть обиды ради бизнеса в РФ

При восстановлении работы европейских компаний в России сторонам не стоит оглядываться на прошлое — необходимо начинать «с чистого листа». Такую позицию в интервью РБК озвучил руководитель Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг.

Топ-менеджер сравнил процесс налаживания отношений с примирением супругов после ссоры. По его словам, если муж и жена хотят помириться, они не могут корить друг друга прошлыми ошибками, а должны смотреть вперёд.

В АЕБ сохраняют позитивный настрой и верят, что определяющим фактором станет долгосрочная перспектива и взаимная выгода. Однако, как подчеркнул Шиллинг, пока подобные дискуссии носят теоретический характер.

На площадке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в прошлом году уже велись обсуждения, но прийти к единому мнению не удалось. Для перехода к практической плоскости необходимы определённые внешние условия.

Согласно июньскому исследованию АЕБ, главной причиной для присутствия иностранцев в РФ остаётся большой объём и высокий потенциал локального рынка. При этом 87% компаний сообщили о проблемах из-за санкций (годом ранее таких было 80%).

Серьёзнее всего бизнес ударили ограничения против российских банков, блокировка экспорта и импорта, а также отключение от SWIFT. В качестве препятствий для возвращения также называют геополитическую неопределённость и ответные меры Москвы.

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать предложения по условиям реинтеграции западных фирм. В Минфине уточнили, что претендовать на возвращение не смогут компании, уличенные в финансировании ВСУ или бросившие свои активы в стране.