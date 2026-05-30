Молитва вместо суеты: Что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу 30 мая

30 мая, в Троицкую родительскую субботу, верующим напомнили о традициях поминовения усопших и основных запретах этого дня. Троицкая родительская суббота считается днём особого поминовения умерших православных христиан, когда принято вспоминать не только близких, но и всех усопших.

Верующим напоминают, что посещение кладбища без молитвы не является полноценным поминовением. В центре внимания должна быть духовная память, а не только внешний порядок на могилах. Отдельно подчёркивается, что поездки на кладбище в раздражённом или суетном состоянии превращают этот день в формальность, а не в проявление уважения и любви.

Запрещается устраивать у могил шумные застолья, употреблять алкоголь, вступать в конфликты или обсуждать чужие недостатки. Кладбище рассматривается как место тишины и молитвы. Не допускается и злословие в адрес умерших. Даже тяжёлые поступки человека при жизни не дают повода для осуждения на месте его захоронения.

Также верующим советуют не отказываться от поминовения из-за старых обид. Если человек был крещён, его имя рекомендуется включать в молитвы независимо от личных конфликтов. Отдельное внимание уделяется внутреннему состоянию человека: считается важным очищать сердце от злости и не превращать подготовку к церковным праздникам в формальность или бытовую суету.

В 2026 году православные верующие отметят Троицкую родительскую субботу 30 мая, а праздник Святой Троицы (Пятидесятницу) — 31 мая. Троица относится к числу двунадесятых праздников и занимает особое место в церковном календаре. Дата празднования напрямую связана с Пасхой, которая относится к переходящим праздникам и ежегодно рассчитывается по лунно-солнечному календарю — как первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за весенним равноденствием.