Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 08:02

Молитва вместо суеты: Что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу 30 мая

Православным напомнили о запретах в Троицкую родительскую субботу 30 мая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chubykin Arkady

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chubykin Arkady

30 мая, в Троицкую родительскую субботу, верующим напомнили о традициях поминовения усопших и основных запретах этого дня. Троицкая родительская суббота считается днём особого поминовения умерших православных христиан, когда принято вспоминать не только близких, но и всех усопших.

Верующим напоминают, что посещение кладбища без молитвы не является полноценным поминовением. В центре внимания должна быть духовная память, а не только внешний порядок на могилах. Отдельно подчёркивается, что поездки на кладбище в раздражённом или суетном состоянии превращают этот день в формальность, а не в проявление уважения и любви.

Запрещается устраивать у могил шумные застолья, употреблять алкоголь, вступать в конфликты или обсуждать чужие недостатки. Кладбище рассматривается как место тишины и молитвы. Не допускается и злословие в адрес умерших. Даже тяжёлые поступки человека при жизни не дают повода для осуждения на месте его захоронения.

Также верующим советуют не отказываться от поминовения из-за старых обид. Если человек был крещён, его имя рекомендуется включать в молитвы независимо от личных конфликтов. Отдельное внимание уделяется внутреннему состоянию человека: считается важным очищать сердце от злости и не превращать подготовку к церковным праздникам в формальность или бытовую суету.

Троицкая родительская суббота 2026: дата, традиции и что нельзя делать в этот день
Троицкая родительская суббота 2026: дата, традиции и что нельзя делать в этот день

В 2026 году православные верующие отметят Троицкую родительскую субботу 30 мая, а праздник Святой Троицы (Пятидесятницу) — 31 мая. Троица относится к числу двунадесятых праздников и занимает особое место в церковном календаре. Дата празднования напрямую связана с Пасхой, которая относится к переходящим праздникам и ежегодно рассчитывается по лунно-солнечному календарю — как первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за весенним равноденствием.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Православные праздники
  • Религия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar