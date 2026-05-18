

18 мая, 10:59

Троицкая родительская суббота и День Святой Троицы в 2026 году: даты, традиции, что можно и нельзя делать

Россиянам напомнили даты Троицы и Троицкой родительской субботы в 2026 году

Обложка © ChatGPT

В 2026 году православные верующие будут отмечать Троицкую родительскую субботу 30 мая, а сам праздник Святой Троицы (Пятидесятница) — 31 мая. Это один из 12 главных (двунадесятых) праздников в церковном календаре.

Отметим, что Пасха — переходящий праздник, её дата каждый год рассчитывается по лунно-солнечному календарю: первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия. Соответственно, сдвигаются и все «привязанные» к ней даты, включая Троицу. Троица всегда отмечается на 50‑й день после Пасхи и приходится на воскресенье. Родительская суббота предшествует празднику.

Как поминают в Троицкую субботу (30 мая)

В этот день в храмах совершают литургии и панихиды. Верующие подают записки с именами усопших родственников, заказывают сорокоуст. На поминальный стол принято приносить постные блюда, домашнюю выпечку, фрукты, кагор (литургическое вино). Освящённые продукты раздают нуждающимся. Также после службы верующие идут на кладбище: убирают могилы, зажигают свечи, молятся.

Чего нельзя делать в Троицкую субботу: устраивать свадьбы, венчаться, отмечать дни рождения, ссориться, заниматься тяжёлым физическим трудом, если это мешает молитве.

День Святой Троицы (Пятидесятница) — 31 мая

Праздник установлен в честь сошествия Святого Духа на апостолов. Ученики Христа получили дары пророчества, исцеления и способность проповедовать на разных языках. С этого момента, как считается, начался активный рост христианской церкви. На Руси Троицу широко стали праздновать с XIV века при Сергии Радонежском.

Традиции и запреты на Троицу

В православных храмах на Троицу совершается одна из самых красивых служб в году. Священники облачаются в зелёные ризы, храмы украшают ветками берёзы, полевыми травами и цветами, полы устилают свежескошенным чабрецом. Верующие приносят с собой зелень.

Устраивают застолье с близкими. Тяжёлая работа не приветствуется, но строгого запрета нет. Главное — посетить праздничную литургию. Народные поверья не рекомендуют стричься и красить волосы, однако церковь таких строгих ограничений не устанавливает. Также не венчают накануне Троицы (в субботу).

Священник РПЦ объяснил, почему православные празднуют Пасху 40 дней

Ранее в Госдуме предложили сделать Пасху государственным праздником. Согласно Трудовому кодексу, если праздник выпадает на выходной, то он должен дополнительно компенсироваться отдыхом в один из рабочих дней.

Наталья Демьянова
