Куратор заплатил 30 долларов: В Туапсе подросток с другом готовили теракт в людном месте

Следственный комитет предъявил обвинение двум фигурантам дела о приготовлении к теракту в Краснодарском крае. Один из злоумышленников несовершеннолетний. Информацию раскрыла пресс-служба ведомства.

По данным расследования, 18-летний житель Туапсе в марте через один из мессенджеров вышел на связь с участником запрещенной в РФ террористической организации. Собеседник пообещал от 300 до 500 долларов за изготовление и закладку самодельного взрывного устройства (СВУ) в тайник.

Исполнитель привлек к делу 17-летнего приятеля. Вдвоём они засняли выбранный объект, охрану и камеры, отправив материалы куратору. Тот одобрил цель и перевёл на криптокошелёк фигуранта 30 долларов (около 2100 рублей), пообещав остаток после выполнения задания.

Получив задаток, старший из обвиняемых изготовил основной заряд и подготовил компоненты для подрыва. Целью злоумышленников было административное здание со множеством людей.

Довести планы до конца не удалось: сотрудники регионального УФСБ пресекли противоправные действия. В ведомстве добавили, что на допросе задержанные признали вину, сейчас они находятся под стражей.

Представители СК напомнили, что иностранные спецслужбы активно вербуют молодёжь через соцсети и мессенджеры ради денег. В ведомстве подчеркнули: деяния террористического характера грозят наказанием вплоть до пожизненного срока.