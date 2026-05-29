ФСБ: Киев планировал теракт в Новороссийске с целью массовой гибели людей

В Федеральной службе безопасности сообщили, что украинские спецслужбы при организации теракта на железнодорожных путях в Новороссийске рассчитывали на гибель большого числа людей. Такой информацией после своего задержания поделился гражданин России, которого завербовала СБУ, — именно он собирался привести взрывчатку в действие в тот момент, когда мимо будет проезжать пассажирский состав.

По словам мужчины, украинский куратор поставил ему задачу подорвать рельсы, по которым идут как пассажирские, так и грузовые поезда. Задержанный пояснил, что куратор из СБУ требовал добиться максимального числа погибших среди мирных граждан и заодно полностью парализовать функционирование железнодорожной станции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новороссийске сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге. Силовики задержали местного жителя 1993 года рождения, который по заданию украинских спецслужб планировал взорвать пассажирский поезд. Выяснилось, что мужчина сам связался через Telegram с представителем СБУ, получил инструкции и изготовил взрывчатку, которую хранил у себя дома. Взрывное устройство изъяли, и трагедии удалось избежать. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о террористическом акте.