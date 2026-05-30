65 пуль в Стамбуле: как война за зелень погубила Ровшана Ленкоранского

Криминальный авторитет Ровшан Ленкоранский (Джаниев) прошёл путь от уличного вымогательства до теневого контроля над столичным продовольствием. Историю его возвышения и гибели восстановило издание Lenta.ru.

Начав с банального рэкета, мужчина быстро осознал, где скрыты настоящие капиталы. К 2000-м годам он превратился в одну из центральных фигур на оптовых рынках Москвы.

Группировка ввела обязательную плату за въезд фур с овощами и зеленью. За каждую машину, прибывавшую на территорию базы в Бирюлёво, требовали до 150 тысяч рублей. Этот источник приносил сотни миллионов, но спровоцировал череду физических устранений соперников.

Когда в Бирюлёво вспыхнули массовые волнения и точку закрыли, нелегальный бизнес стремительно мигрировал к Сколково. Смена дислокации немедленно привела к вооружённым стычкам между бригадой Ленкоранского и другими кланами.

Фатальным для криминального деятеля стало противостояние с Асланом Усояном, известным как Дед Хасан. Конфликт, зародившийся из-за раздела сфер влияния, быстро достиг точки невозврата. В 2010 году на Деда Хасана было совершено покушение, после чего он публично назвал Джаниева главным подозреваемым.

В январе 2013-го киллеры Усояна настигли цель у московского ресторана «Старый фаэтон». Сразу после этого Ровшана объявили в розыск по подозрению в организации расправы. Брат фигуранта тогда утверждал, что тот не причастен к случившемуся, и это известно уважаемым людям, однако в преступной среде этому не поверили.

Вскоре началась ответная охота. Сначала был ликвидирован ближайший помощник Ленкоранского, а 18 августа 2016 года настала очередь и его самого. В Стамбуле киллеры настигли 41-летнего беглеца, расстреляв его из пистолета-пулемёта Uzi. В жертву попало 65 пуль. По сведениям оперативников, дата покушения совпала с третьей годовщиной убийства Годжи Бакинского — заклятого врага Джаниева, к устранению которого он, предположительно, был причастен.