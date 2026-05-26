Экс-глава челябинской ОПГ обиделся на полицию и потребовал миллионы за «бездействие»

Бывший лидер челябинской ОПГ Александр Морозов потребовал от МВД и Министерства финансов России 20 миллионов рублей в качестве компенсации якобы морального вреда. Об этом сообщает URA.ru.

По словам Морозова, пока он отсутствовал, в его квартиру ворвались неизвестные, угрожали изнасиловать его жену и расправиться с ней, а затем разбили лобовое стекло её машины, порезали колёса и повредили бампер. На вызов сотрудники полиции не приехали.

Из-за этого, как заявил истец, он испытал «чувство обречённости, стыда, страха, унижения, беспомощности», стал плохо спать и обратился к психологу. По миллиону рублей также подали его жена и падчерица: они уехали в другой регион, тоскуют по малой родине и страдают от бессонницы.

В исках отказали. Суд указал, что закон не устанавливает точных временных рамок, а полицейские прибыли на место для проверки. При этом вина дежурного установлена — он не сообщил начальнику о невозможности привлечь дополнительные силы.

Морозов отбыл 19 лет за бандитизм, вымогательство и заказные расправы. После освобождения основал религиозную организацию.

