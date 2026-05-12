В Приморье криминального авторитета осудили на 12 лет за статус положенца

Приморский краевой суд приговорил к 12 годам лишения свободы жителя криминального авторитета из Арсеньева. Его признали виновным по статьям «занятие высшего положения в преступной иерархии», «вымогательство» и «самоуправство». Об этом сообщили в пресс-службе объединённой судебной системы по региону.

Суд установил, что в 2021–2022 годах мужчина фактически руководил неформальным объединением в Арсеньеве, координировал участников и контролировал денежные потоки внутри группы. По данным материалов дела, участники сообщества совершили семь эпизодов вымогательств у жителей города. Деньги требовали под надуманными предлогами, сопровождая угрозами и применением насилия.

«Приморским краевым судом подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 163 (7 эпизодов), ст. 210.1, ч. 2 ст. 330 УК РФ с назначением окончательного наказания в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 1 000 000 рублей, с ограничением свободы на 1 год», — говорится в сообщении.

Отдельный эпизод связан с действиями второй фигурантки, которая участвовала в вымогательстве у одной из потерпевших. Её осудили на семь колонии общего режима. При этом исполнение приговора отсрочено до достижения её ребёнком (2018 года рождения) 14 лет.

Суд также указал, что фигуранты пытались действовать вне установленной законом процедуры, требуя возмещения ущерба в интересах третьих лиц. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее судебные приставы объявили в розыск Георгия Квантришвили — наследника одного из известных представителей криминального мира 1990-х. 44-летний мужчина накопил крупную задолженность перед микрофинансовыми организациями. Попытки вести бизнес в начале 2000-х не принесли ему стабильного дохода.