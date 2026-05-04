569 миллионов рублей дольщиков ушли в никуда: Сочинского авторитета Робсона обвиняют в новом эпизоде

В уголовном деле Рубена Татуляна, известного в определённых кругах под псевдонимом Робсон, появился новый эпизод. Как сообщает «Коммерсантъ», теперь бизнесмена обвиняют в хищении средств дольщиков апарт-отеля «Горизонт» в центре Адлера. Ущерб от мошенничества оценивается в 569 миллионов рублей.

Инициативная группа дольщиков сообщила изданию, что пострадало 886 семей. Часть покупателей недвижимости в «Горизонте» уже признаны потерпевшими по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Обвинение в совершении этого преступления предъявлено заочно – Татулян скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. В розыске находится и его предполагаемый сообщник – застройщик Анзор Пруидзе.

По данным правоохранительных органов, в 2015 году бизнесмен вступил в преступный сговор с застройщиком. Злоумышленники вовлекли в схему неустановленных сотрудников компании «Альбатрос», которая владела участком площадью 2,9 гектара на набережной Адлера. «Альбатрос» заключил генеральный подряд с ООО «Ново-Град» (подконтрольным Пруидзе), после чего было получено разрешение на строительство апарт-отеля на 1032 помещения.

Как утверждает следствие, Пруидзе заключил с «Альбатрос» более 800 фиктивных договоров долевого участия (ДДУ), не внося средства в кассу застройщика. Затем на его имя зарегистрировали права требования по этим договорам и начали рекламную кампанию, предлагая приобретение недвижимости в «Горизонте» под видом переуступки прав. В 2018 году работы на объекте остановились из-за отсутствия средств.

Часть полученных от дольщиков средств, по версии следствия, направлялась Татуляну, который расходовал их на собственные нужды.

Апарт-отель «Горизонт» до сих пор не достроен. Сейчас объектом занимается ООО «СК «Магна», но права на помещения до сих пор не оформлены. «Альбатрос» требует аннулировать исходные договоры с Пруидзе, однако суды двух инстанций в этом отказали. В июне дело рассмотрит Четвёртый кассационный суд.

