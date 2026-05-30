В Приморье задержали сборщика дани банды БИМС, терроризировавшей Ливадию с 1992 года

В Приморье задержан член банды БИМС, которая более тридцати лет держала в страхе бизнес в посёлке Ливадия Находкинского городского округа. О поимке сборщика криминальной дани сообщили в следственном управлении СК России по региону.

Задержан сборщик дани жестокой банды, держащей с страхе жителей Ливадии с 1992 года. Видео © Telegram / Следком Приморья

«Следственными органами СКР по Приморскому краю расследуется уголовное дело в отношении банды из посёлка Ливадия БИМС, действовавшей на территории Находкинского городского округа с 1992 года более 30 лет», — говорится в сообщении.

Главари и рядовые члены банды обвиняются в том, что создали преступную группу и участвовали в ней, а также в покушении на убийство двух и более человек, которое они пытались совершить группой и опасным для окружающих способом, но не довели дело до конца.

Задержанный отвечал за сбор денег с местных предпринимателей и причастен к вымогательству с угрозами уничтожения имущества. Фрунзенский районный суд Владивостока отправил его под стражу.

Сейчас следователи выясняют личности остальных фигурантов и ищут новые эпизоды их криминальной деятельности. Следственное управление обратилось к жителям Ливадии и всего Находкинского округа с просьбой сообщить любую информацию о действиях БИМС. Граждан, пострадавших от банды или что-либо знающих о ней, просят обращаться в ближайший территориальный отдел.