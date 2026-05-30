В ТЦ на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар в ресторане

В торговом центре «Миля» на юго-востоке Москвы, в районе Жулебино, вспыхнул пожар. Из здания на улице Генерала Кузнецова экстренно эвакуировали посетителей и персонал, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По предварительным данным, очаг возгорания находился на втором этаже. Предположительно, огонь начался в одном из расположенных там ресторанов.

По последним данным из здания вывели 500 человек. Пожар удалось локализовать.