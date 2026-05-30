Небо готовит редкий сюрприз: 31 мая взойдёт «голубая Луна»

В последнюю ночь мая небо покажет редкое астрономическое явление — второе за месяц полнолуние, которое называют «голубой Луной». На этот раз зрелище окажется ещё необычнее: лунный диск совпадёт с микролунием и будет казаться меньше и бледнее, чем обычно. Об особенностях события «Газете.ru» рассказал эксперт Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

Несмотря на эффектное название, менять цвет спутник не будет. Выражение связано не с оттенком, а с редкостью явления: в английском языке фразой Once in a blue moon называют события, которые случаются крайне нечасто. У астрономов есть два объяснения «голубой Луны». По сезонному правилу так называют третье полнолуние в периоде, где между солнцестоянием и равноденствием их оказалось не три, а четыре. Есть и более популярная месячная трактовка — второе полнолуние в одном календарном месяце.

Именно месячный вариант увидят жители Земли 31 мая. Возникает он из-за того, что календарный месяц и лунный цикл не совпадают идеально. Один полный лунный оборот занимает около 29,53 суток, поэтому раз в несколько лет в году появляется дополнительное, 13-е полнолуние. Предыдущую такую «голубую Луну» наблюдали в августе 2023 года. Следующая, по расчётам, взойдёт только 31 декабря 2028-го.

Особенность нынешнего явления — совпадение с микролунием. В этот момент полнолуние происходит рядом с апогеем, когда Луна находится в наиболее удалённой от Земли точке своей орбиты. Расстояние между планетой и её спутником составит примерно 406 тысяч километров. Из-за этого лунный диск визуально уменьшится примерно на 5–5,5%, а его сияние станет слабее примерно на 10,5%.

Наблюдать необычную Луну можно будет две ночи подряд — с 30 на 31 мая и с 31 мая на 1 июня. Самой выразительной она окажется у горизонта — сразу после восхода или незадолго до захода. В это время спутник может приобрести тёплый золотисто-жёлтый оттенок, а силуэты деревьев, крыш и зданий на переднем плане сделают картину особенно атмосферной. Разглядеть явление можно без специальных приборов. Бинокль поможет увидеть крупные лунные моря и кратеры, а вот телескоп в полнолуние — не лучший выбор.

