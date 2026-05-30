Звезда НХЛ Евгений Малкин задолжал ФНС почти 20 тысяч рублей

У нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина обнаружили задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере почти 20 тысяч рублей. Об этом сообщил Mash на спорте.

Задолженность хоккеиста перед ФНС составляет 19 988 рублей 73 копейки. По данным источников, этот долг числится за спортсменом уже около полугода.

За сезон российский форвард должен заработать 5,5 млн долларов, а также получить ещё 3,5 млн долларов в виде бонусов. В пересчёте на месяц доход спортсмена может составлять от 36 до 60 млн рублей в зависимости от выплат и бонусной части контракта.

Ранее «Питтсбург Пингвинз» объявил о продлении сотрудничества с Евгением Малкиным. Новый контракт с 39-летним российским нападающим рассчитан на один сезон. За это время хоккеист заработает 5,5 миллиона долларов. За годы выступлений в составе «Питтсбурга» Малкин трижды выигрывал Кубок Стэнли и стал одним из самых успешных игроков в истории клуба.