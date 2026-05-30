Bloomberg: Военные США пострадали при ударе Ирана по базе в Кувейте

Американские военные получили ранения на авиабазе Али-эль-Салем в Кувейте в результате предполагаемой атаки Ирана. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на «информированный источни»к.

Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР) отчитался об ударе по объекту, с которого, по данным Тегерана, ранее атаковали район города Бендер-Аббас. Иранская сторона не раскрыла местоположение этой площадки.

В центральном командовании ВС США уточнили: выпущенная в сторону Кувейта баллистическая ракета была перехвачена силами арабской страны. По информации СМИ, местная ПВО справилась с задачей, но фрагменты снаряда рухнули прямо на территорию военного объекта.

Агентство пишет, что пострадали около пяти человек. Речь идёт как о гражданских подрядчиках, так и о действующих военнослужащих — у всех лёгкие повреждения.

Помимо этого, Тегерану удалось уничтожить один ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Еще один такой же аппарат получил серьёзные повреждения. Стоимость каждого оценивается примерно в 30 миллионов долларов.

Напомним, в конце февраля США и Израиль начали наносить удары по иранской территории. К апрелю Вашингтон и Тегеран договорились о прекращении огня, однако затем Штаты инициировали морскую блокаду портов, а Иран ввёл особые правила судоходства в Ормузском проливе. Сейчас, по заявлению Дональда Трампа, ограничения для иранских гаваней снимаются.