В Москве ребёнок выпал из окна девятого этажа

В Москве из окна многоэтажки выпал ребёнок. О происшествии сообщила столичная прокуратура.

ЧП случилось в жилом доме в Студёном проезде. Квартира располагалась на девятом этаже. Мальчик 2021 года рождения получил травмы, его доставили в больницу.

По предварительным данным, несовершеннолетний ненадолго остался один. Мать вышла из помещения, а сын подошёл к проёму, взобрался на подоконник и сорвался.

Обстоятельства выясняет Бабушкинская межрайонная прокуратура. Ведомство контролирует ход процессуальной проверки и установление всех деталей случившегося.

Представители надзорного органа вновь обратились к взрослым с настоятельной просьбой. Родителей призывают не терять бдительности и следить за безопасностью в комнатах. Взрослым напоминают: нельзя выпускать из поля зрения несовершеннолетнего, если рядом открыто окно или есть риск, что малыш распахнёт створку сам.

Также специалисты советуют убрать мебель от подоконников. Это исключит для ребёнка возможность добраться до опасного проёма.