В Зеленограде четырёхлетний ребёнок выпал из окна жилого дома

В Зеленограде из окна жилого дома выпал четырёхлетний мальчик. Ребёнку оказывают медицинскую помощь, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

«Установление всех обстоятельств на контроле в прокуратуре Зеленоградского административного округа», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, мальчик находился на лестничной клетке с мамой. В какой-то момент он остался без присмотра и выпал из окна. В надзорном ведомстве также обратились к родителям с призывом быть внимательнее и не оставлять детей без присмотра рядом с открытыми окнами.

Ранее сообщалось, что в городе Бологое Тверской области полуторагодовалая девочка выпала с балкона третьего этажа жилого дома. Мать оставила ребёнка спящим дома и ушла в магазин. После пробуждения девочка самостоятельно вышла на балкон, забралась на стоявшие там предметы мебели и упала вниз.