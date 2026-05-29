Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 07:51

В Зеленограде четырёхлетний ребёнок выпал из окна жилого дома

Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

В Зеленограде из окна жилого дома выпал четырёхлетний мальчик. Ребёнку оказывают медицинскую помощь, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

«Установление всех обстоятельств на контроле в прокуратуре Зеленоградского административного округа», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, мальчик находился на лестничной клетке с мамой. В какой-то момент он остался без присмотра и выпал из окна. В надзорном ведомстве также обратились к родителям с призывом быть внимательнее и не оставлять детей без присмотра рядом с открытыми окнами.

Мальчик и девочка выпали из лоджии второго этажа в Орехово-Зуеве
Мальчик и девочка выпали из лоджии второго этажа в Орехово-Зуеве

Ранее сообщалось, что в городе Бологое Тверской области полуторагодовалая девочка выпала с балкона третьего этажа жилого дома. Мать оставила ребёнка спящим дома и ушла в магазин. После пробуждения девочка самостоятельно вышла на балкон, забралась на стоявшие там предметы мебели и упала вниз.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar