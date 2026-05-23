Полуторагодовалая девочка выпала с балкона третьего этажа в Тверской области

Полуторагодовалая девочка выпала с балкона третьего этажа жилого дома в городе Бологое Тверской области. О происшествии сообщили в региональной прокуратуре.

«Установлено, что мама оставила спящего ребёнка одного и вышла в магазин. Проснувшись, девочка вышла на балкон, забралась на предметы мебели, после чего выпала из окна», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, ребёнок выпал с балкона дома №23 на улице Маяковского. После происшествия девочку госпитализировали. Врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь. В ведомстве уточнили, что сейчас специалисты устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Ход проверки контролирует прокуратура. В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что межрайонный следственный отдел также организовал доследственную проверку. Другие подробности о состоянии ребёнка пока не приводятся.

Ранее в Кинешме двухлетний ребёнок выпал из окна квартиры на пятом этаже после того, как облокотился на москитную сетку. Проверку по факту происшествия начал городской следственный отдел. По предварительным данным, в момент падения мать мальчика находилась дома. В следственных органах также уточнили, что семья ранее не состояла на профилактическом учёте.