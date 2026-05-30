В Чите пьяный водитель BMW насмерть сбил девушку возле ночного клуба

В Чите 21-летняя девушка погибла после наезда BMW возле ночного клуба. За рулём автомобиля находился нетрезвый мужчина. Об этом сообщил SHOT.

Трагедия произошла ранним утром у клуба Barcode на пересечении улиц Ленина и Красноармейской. После закрытия заведения на улице собралась компания из более чем десяти человек. Между участниками вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Во время потасовки один из мужчин потерял сознание и упал рядом с припаркованным BMW, оказавшись под автомобилем.

Спустя некоторое время в иномарку сел пьяный водитель. Машина резко тронулась с места, развернулась и на высокой скорости направилась в сторону людей. Под удар попала 21-летняя девушка, которая в этот момент пыталась привести в чувство пострадавшего.

Позже выяснилось, что мужчина приходился ей дядей. От полученных травм она погибла на месте. Её родственника госпитализировали, а находившегося за рулём автомобилиста задержали сотрудники правоохранительных органов.