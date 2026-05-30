Молниеносная победа в Макао: Русский богатырь Павлович вырубил бразильца на 40-й секунде

Российский тяжеловес Сергей Павлович одержал досрочную победу над бразильцем Таллисоном Тейшейрой. Бой прошел в рамках турнира UFC Fight Night 277 в Макао (специальный административный район Китая)

Схватка завершилась нокаутом спустя 40 секунд после стартового гонга. Рефери остановил поединок в первом раунде.

Для 34-летнего спортсмена этот успех стал 21-м в профессиональной карьере при трех неудачах. Предыдущий выход в октагон состоялся против доминиканца Вальдо Кортес-Акосты в августе 2025 года на турнире UFC Fight Night 257. Тогда Павлович взял верх единогласным решением судей.

Его сопернику 26 лет. В послужном списке Тейшейры теперь девять викторий и два проигрыша.

В главном бою вечера сойдутся китаец Сун Ядун и бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе бразилец Дейвисон Фигейреду. Поединок пройдёт в рамках легчайшего веса.

Бой «короля кунг-фу» Муслима Салихова в полусреднем весе против австралийца Джейка Мэттьюза был отменён из-за травмы россиянина.