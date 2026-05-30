В Европе рассказали, какой сигнал Путин послал Пашиняну

Визит Владимира Путина в Казахстан стал недвусмысленным сигналом для премьер-министра Армении Никола Пашиняна, пишет итальянское издание L’Antidiplomatico. По мнению авторов, эта поездка имеет значение, далеко выходящее за рамки обычных двусторонних отношений.

«Этот визит имеет значение, выходящее далеко за рамки двусторонних отношений. На фоне встречи развернулась дискуссия о будущем Армении в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС)», — говорится в публикации.

Пока Ереван наращивает контакты с Брюсселем, Москва и Астана демонстрируют прямо противоположный курс — на укрепление интеграции внутри евразийского пространства. Недавние заявления Кремля о последствиях евроинтеграции стали важным политическим сигналом для правительства Пашиняна, который в последние месяцы заметно активизировал диалог с европейскими лидерами. Издание подчёркивает, что стратегический разворот в сторону Евросоюза может сделать неизбежным жёсткий пересмотр всей роли Армении в структурах ЕАЭС.

Ранее Владимир Путин предупредил, что выход из ЕАЭС обернётся для Армении потерей всех торговых преференций и резким скачком цен на энергоносители. Президент подчеркнул, что участие Еревана в соглашениях о свободной торговле будет немедленно прекращено. Помимо этого, Москва намерена в корне пересмотреть стоимость поставок энергоносителей. По экспертным оценкам, такое повышение тарифов обойдётся республике минимум в 14% ВВП.