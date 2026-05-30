В Белгороде с вечера 30 мая вернут уличное освещение и мобильный интернет

В Белгороде с вечера 30 мая включат уличное освещение и возобновят стабильную работу мобильного интернета. Такое распоряжение дал временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев.

Решение приняли после заседания оперативного штаба, участники которого оценили текущую обстановку в городе и области.

«Продолжаем работать над обеспечением комфортных условий для жизни наших земляков», — написал Шуваев.

Врио губернатора пояснил, что в районах и муниципалитетах решение о включении света и связи будут принимать местные главы. При этом они должны учитывать оперативную обстановку.

В Белгороде несколько раз прибегали к отключению уличных фонарей. Так, в октябре 2025 года, чтобы стабилизировать энергосистему, освещение временно гасили по вечерам. Причиной стало повреждение энергоинфраструктуры после обстрела в Белгородском районе, из-за которого без света остались около 40 тысяч человек.