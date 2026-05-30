Желание погладить котика довело 5-летнюю девочку до операции на руке
Желание погладить животное привело пятилетнюю малышку из Барнаула на операционный стол. У неё развилось гнойное воспаление кисти. Об инциденте сообщил телеграм-канал «База».
Ребёнок заметил одинокого кота и захотел его приласкать. Животное испугалось и вцепилось зубами в левую руку.
Дома мама обработала рану, но самочувствие дочки ухудшилось. Конечность сильно распухла, а температура поднялась до 39,5 градуса.
В травмпункте малышке сделали прививку от бешенства, однако отёк не спадал. Родители отвезли пострадавшую в больницу, где хирурги провели экстренное вмешательство: вскрыли руку, убрали гной и установили дренаж.
Сейчас рана затянулась. Мама признаётся, что этот случай ничему не научил дочь — девочка по-прежнему хочет погладить каждого встречного кота или другую зверюшку.
