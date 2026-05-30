Кожанка, кроссовки и уверенность: Как собрать образ «свидетеля из Фрязино» в 2026 году и не разориться

Легендарный лук «свидетеля из Фрязино» за 20 лет подорожал почти втрое. В самый разгар свадебного сезона SHOT ПРОВЕРКА выяснила, во сколько сегодня обойдётся культовый образ.

Самыми дорогими позициями в каноничном «славик коре» оказались кожанка и кроссовки Nike Air Pegasus. За куртку придётся отдать минимум 17 тысяч рублей, за обувь — от 10. Дизайнер Ася Соловьёва пояснила, что этот образ — идеальный референс для стилизации с самоиронией.

По её наблюдениям, «славик кор» переживает новый виток популярности далеко за пределами России. Это концентрированный вайб 90-х с их спортивками, коврами, сервизами и непоколебимой уверенностью парня, который на любой свадьбе чётко знает, где «сидят свои». Молодёжь романтизирует постсоветский быт, хотя сама его практически не застала.

Сам мем родился в июне 2006-го, когда на блог «Лепрозорий» утекли снимки со свадьбы во Фрязино. Мужчина в белых штанах и чёрной куртке, застывший с руками в карманах, мгновенно стал героем бесчисленных фотожаб. По слухам, он работал электриком. Обрушившаяся слава ему только навредила: он требовал удалить все упоминания о себе, а в январе 2015-го скончался в 44 года. Могилу его не раскрывают до сих пор, оберегая от лишнего внимания.

Ранее стало известно, что советские аксессуары снова на пике, но движет этим вовсе не ностальгия. Фешен-эксперт и арт-директор бренда Michel Kataná Наталья Семёнова объяснила, что модная индустрия никогда не движется по прямой, она дышит циклами. Сегодня, на фоне тотальной усталости от показного потребления, акцент смещается в сторону вещей, за которыми стоят функциональность, выносливость и смысл. Именно поэтому аксессуары, знакомые по советскому гардеробу, возвращаются на подиумы и в повседневные образы в 2026 году.